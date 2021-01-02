Bingöl'deki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle dondu.

İlçede son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Kale Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Buz tüten yüzeyiyle eşsiz manzara sunan gölet, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerden Kadir Temiz, her yıl kış aylarında göletin soğuk havanın etkisiyle donduğunu söyledi.

Yüzeyi buz tutan gölün bu haliyle çok güzel görüntü oluşturduğunu ifade eden Temiz, "Kale Göleti her mevsim kendine has bir güzelliğe bürünüyor. Kışın da buz tutan yüzeyiyle eşsiz bir manzara sunuyor. Bizler de gölü ziyaret edip bu eşsiz manzarayı izleyerek güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz." dedi.