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Gündem

Bingöl'deki depreme ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:57:00 - 2020-06-14 17:58:51
Bingöl'deki depreme ilişkin Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

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