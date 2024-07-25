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Yerel Bingöl'deki bıçaklı saldırı dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Yerel

Bingöl'deki bıçaklı saldırı dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-25 09:39:00 -
Bingöl'deki bıçaklı saldırı dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi

Bingöl’de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Bingöl’de madde bağımlısı şahıs tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi, 5 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bingöl merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Madde bağımlısı olduğu belirtilen bir şahıs, bıçakla 9 kişiyi yaralamıştı. Saldırılarının ardından 2 kişi dün vefat ederken, ağır yaralı olan 2 kişi de bu sabaha doğru hastanede vefat etti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.
Yaralanan 5 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklı saldırı da hayatını kaybedenlerin ismi Erdal Çaparlar, Burhanettin Budancamanak, Özcan Aydın ve Fikri Carfi olduğu belirtildi.
Saldırgan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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