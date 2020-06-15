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Aktüel

Bingöl’deki 5.6’lık ikinci deprem, Elazığ’da kuvvetli hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:56:39 -
Bingöl’deki 5.6’lık ikinci deprem, Elazığ’da kuvvetli hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedilirken, vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.


Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7’lik depremin ardından bugün saat 09.51’de 5.6 büyüklüğünde ikinci büyük sarsıntı oldu. Deprem bir çok ilden olduğu gibi Elazığ’da da hissedildi. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, kendilerini panikle dışarı attıklarını aktardı.



“Dışarı kaçamadık, yakalandığımız anda panikledik, yerimizde durduk”


Depreme iş yerinde yakalandığını ve şiddetli sarsıntı nedeniyle hareket edemediğini dile getiren Zeynel Temurbağ, “Sürekli sallanıyoruz. Allah, sonumuzu hayır etsin. Deprem oldu biz de iş yerinde yakalandık, panikledik. Bu sene depremlerden dolayı bayağı yorulduk. Dışarı kaçamadık, yakalandığımız anda panikledik, yerimizde durduk” dedi.


Vatandaşlardan Baki Şimşek ise, “Dükkanın önünde depreme yakalandık. Millet de biraz tedirgin oldu, çıktılar ama artık daha alıştılar. Hem depreme hem de salgın nedeniyle insanlar da ne yapacağını şaşırmış ve ortada kalmış vaziyetteyiz. Depremin korkusu, tedirginliği var. Millet dışarı çıktığı gibi biz de dışarı kapının önüne çıktık" diye konuştu.

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