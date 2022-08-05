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Yerel Bingöl’de yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Yerel

Bingöl’de yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl’de Yamaç yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 17:09:00 -
Bingöl’de yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl’de Yamaç yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Bingöl merkeze bağlı Yamaç yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Karayolları 84’üncü Şube Şefliği’nce yapılan açıklamada, “Yamaç İl Yolunun 7+500 ile 7+750 km'leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle, 05.08.2022 tarihinde saat 14.30 itibari ile araç trafiğine kapatılmıştır. Araçlar alternatif güzergah olarak, Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup köy yolunu kullanabilirler” denildi.

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