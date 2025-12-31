  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

‘Komşusu aç iken tok yiyen bizden değildir’ diyen Peygamber’in ümmetine bu yakışır! Müslümanlar İngilizleri 4’e, zenginleri 10’a katladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı
Aktüel Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Aktüel

Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Yeniakit Publisher
Nuh Güneş Giriş Tarihi:
Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Bingöl’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı karayolları tır ve ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu’nun 0-88 kilometreleri arasındaki Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı. Aynı şekilde Bingöl-Elazığ Yolu’nun 0-46 kilometreleri arasının da geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Karlıova-Kargapazarı İl Yolu’nun 0-9 kilometreleri arasının da saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldığı açıklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23