Bingöl’de yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Bingöl’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı karayolları tır ve ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu’nun 0-88 kilometreleri arasındaki Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı. Aynı şekilde Bingöl-Elazığ Yolu’nun 0-46 kilometreleri arasının da geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Öte yandan Karlıova-Kargapazarı İl Yolu’nun 0-9 kilometreleri arasının da saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldığı açıklandı.