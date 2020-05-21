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Bingöl’de yetim ve öksüzlere ziyaret

Bingöl’de “Hayallerimiz Gerçekleşiyor” projesi kapsamında, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek bayram harçlıkları ile hediyeleri teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:02:15 -
Bingöl’de yetim ve öksüzlere ziyaret

Bingöl’de “Hayallerimiz Gerçekleşiyor” projesi kapsamında, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek bayram harçlıkları ile hediyeleri teslim edildi.


Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2019 yılından itibaren yürütülen “Hayallerimiz Gerçekleşiyor” projenin 2. Etabı kapsamında il genelindeki yetim ve öksüzler ziyaret edildi. Covıd-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan ziyaretlerde 299 çocuğa Vali Kadir Ekinci’nin talimatıyla gönderilen hediye paketleri ile bayram harçlıkları teslim edildi.


2019 yılında uygulamaya başlanan projesinin ilk aşamasında ise tespit edilen 241 yetim ve öksüzün ihtiyaçları karşılanmıştı.

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