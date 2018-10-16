Bingöl’de uyuşturucu operasyonlarında kilolarca esrar yakalandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında göz altına alınan 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.16 Ekim 2018 Salı 19:11
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çeşitli tarihlerde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma yürütüldü.
Merkez ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 16 kilo 779 gram esrar, 1,07 gram eroin ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 21 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
YORUM YAZ