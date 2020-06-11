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Aktüel

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:29:50 -
Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A idaresindeki 42 AED 93 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi de yaralandı.Yaralı önce ilçe ardından da Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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