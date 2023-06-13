Bingöl'de tarihi keşif! 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bingöl'de ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir keşif yapıldı. İstihdam ve yatırım odaklı projeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketini ziyareti sırasında duyurdu:

Yılmaz, "Servi bölgemizde çok ciddi bir demir cevheri keşfettik. Bunun proje çalışmaları devam ediyor. 800 milyon dolara kadar ilk etapta bir yatırım planlıyorlar. İnşallah önümüzdeki kısa vadede bu proje başlayacak. Sadece Bingöl'e değil Türkiye'ye katmak değer kazandıracak. Yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek, tek başına bu proje. Çok sayıda insanımıza iş ve aş imkanı oluşturacak." dedi.

300 milyon ton rezerv tespit edildi

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

Tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi hedefleniyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde teknik ve fiziki çalışmalar sürüyor.

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10 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Dışa bağımlılık düşecek

Proje ile demir çelik sektöründe ham maddede dışa bağımlılık ciddi ölçüde azalacak.

Yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılacağı tesisin kısa sürede tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.

Tesis üretime başladığında ülkemizin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.