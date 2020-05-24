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Aktüel

Bingöl'de şehit yakınları kabir ziyaretinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:26:29 -
Bingöl'de şehit yakınları kabir ziyaretinde bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şehit yakınları kabir ziyareti yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Poltikalar İl Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden aldığı şehit yakınlarını Bingöl Asri Mezarlığı'na götürerek şehitlerin kabirlerini ziyaret etmelerini sağladı.

Ağrı'da 1994 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen oğlu Mustafa Gündoğdu'nun mezarını ziyaret eden şehit annesi Adile Gündoğdu, karanfil bıraktı, dua etti.

-"Ne Mutlu bana şehit annesiyim"

Fırat Kalkanı Harekatında şehit edilen Astsubay Muhammed Koşan'ın annesi Fatma Koşan ise oğlundan ayrı kalmanın zorluğunu dile getirerek "Ne mutlu bana şehit annesiyim. Allah bütün şehit ailelerine de sabır versin. Rabb'im bütün şehitlerin kabrini nurla doldursun." dedi.

Öte yandan şehit aileleri, mezarlığın ardından 33 Asker Anıtını da ziyaret ederek şehitler için dua etti.

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