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Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 102 kilogram esrar ile mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:58:09 -
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 102 kilogram esrar ile mühimmat bulundu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 102 kilogram esrar, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yeniyazı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın iki farklı noktasında araziye gömülü 2 bidonda 102 kilogram toz esrar, telsiz, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği alıcısı, 50 metre kablo, 100 pil, güneş paneli, akü, 2 uyku tulumu, ilk yardım malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.


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