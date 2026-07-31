  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pedro Sanchez, göçmen krizi konusunda sessizliğini bozdu: 'İspanya’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı!' Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu ifade verdi! Farklı isimler aynı teraneler Afrika ülkelerine büyük saygısızlık! ABD Dışişleri Bakanlığından skandal harita 2 parti birleşiyor! Yeniden Refahlı isim bombayı patlattı CHP’li Başkan Bingöl’den İBB’ye ‘yıkım’ resti: Tuzla’daki dayatmalara boyun eğmeyeceğim! Etimesgut’tan İstanbul’a uzanan rüşvet hattı! Erdal Beşikçioğlu’ndan “iki otobüs parası” talebi Hala bunlara ‘çağdaş hukuk ülkesi’ diyenler var! Almanya’nın utanç davası başlıyor Bu da oldu: Kara kripto aklama! Gözaltılar var Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş Dalgalar 700 bin avroyu sahile attı! Tatilciler plajda servet buldu
Yerel Bingöl'de ormanlık alanda yangın felaketi! Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor!
Yerel

Bingöl'de ormanlık alanda yangın felaketi! Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bingöl'de ormanlık alanda yangın felaketi! Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor!

Bingöl'ün Sancak beldesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, orman kahramanlarının yangını kontrol altına almak için başlattığı amansız mücadele sürüyor.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yangın, Sancak beldesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çıkan yangının sönmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı
Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı

Gündem

Geceyi alevler aydınlattı! Çine’de orman yangını mahallelere dayandı

Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı

Gündem

Bakan Yumaklı duyurdu: Fethiye yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Gündem

Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu
Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu

Yerel

Düzce’de korkutan ev yangını: İki katlı binada maddi hasar oluştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23