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Gündem

Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve jandarmanın da desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:59:00 -
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Yangın, merkeze bağlı Dışbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 14 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarmanın da desteğiyle ekipler, orman yangınını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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