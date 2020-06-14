Bingöl’de meydana gelen depremin ardından Erzurum’daki bazı evlerde çatlaklar oluştu

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum’un Çat İlçesindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır Darabi mezrası, Mollaömer, Tekman ilçesi Yuvaklı köyü Yemişli mezrasında ki bazı evlerde çatlak ve yıkım meydana geldi.

Çat ilçesi Mezarlık sokaktaki evinde çatlaklar oluşan Fevzi Han depremin çok şiddetli olduğunu ifade ederek, "Deprem sonrası evin mutfak ve yatak odası kısmında çatlaklar yeni oluştu. Baya bir sallandık. Çocuklarla evdeydik. Depremden sonra eve giremedik, bugün daha eve giremeyiz. Çocuklarım komşuların evinde. Yetkililer destek verecekler, yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Evinde çatlaklar oluşan Sadullah Aktaş ise, "Deprem anında ailecek evde oturuyorduk. Sarsıntı sonrası dışarı çıkmak istedik. Çocuklarla dışarı çıktık, evi boşaltınca merdivenler feci şekilde sallanıyordu. Binadan çıkarken çok zorlandık, binanın içi ve dışında hasarlar oluştu. Evi boşalttık başka yerde kalacağız. Sanki Karlıova’da meydana gelen deprem Çat ilçesinde oldu" diye konuştu.