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Yaşam Bingöl'de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e bıçaklı saldırı
Yaşam

Bingöl'de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 23:49:00 -
Bingöl'de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e bıçaklı saldırı

Bingöl’de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, kahvede oturduğu sırada bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bingöl’de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Başkan yardımcısının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, Karlıova ilçesi Hastane Caddesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs kahvehanede oturan Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Bingöl’ü bıçakladı.

Hastanede tedavi altına alındı

Yaralanan başkan yardımcısı Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olan Bingöl’ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırının neden olduğu bilinmezken şüpheli şahsın ise gözaltına alındığı öğrenildi.


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