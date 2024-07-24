  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bingöl'de feci olay: Yolda önüne geleni bıçakladı!
Yerel

Bingöl'de feci olay: Yolda önüne geleni bıçakladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 16:33:00 - 2024-07-24 16:33:57

Bingöl’de madde bağımlısı bir şahıs, cadde üzerinde önüne gelene bıçakla saldırdı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlara bıçakla saldırmaya başladı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bıçaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün saat 13:30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Karaman’da bıçaklama olayına karışan baba ile oğlu tutuklandı
Karaman’da bıçaklama olayına karışan baba ile oğlu tutuklandı

Aktüel

Karaman’da bıçaklama olayına karışan baba ile oğlu tutuklandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı
Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı

Aktüel

Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı

ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı
ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı

Dünya

ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23