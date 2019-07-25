0553 313 94 23

Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri ‘Kumru’

Bingöl’de bir dönercinin cam balkonunun penceresine kumru kuşu yuva yaptı, iş yeri sahibi de sahip çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri ‘Kumru’

Bingöl’de bir dönercinin cam balkonunun penceresine kumru kuşu yuva yaptı, iş yeri sahibi de sahip çıktı.


Kumru kuşu, kent merkezinde İnönü Mahallesi’ndeki 16 yıllık dönerci lokantasının cam balkonuna yuva yaptı. İş yeri sahibi Ümit Dursun da yuva yapıp yumurta bırakan kuşu fark edince koruma altına aldı. Camını hırsızlık olma ihtimaline karşı bile kapatmayan ve iple sabitleyen Dursun, kumrunun yavrularının büyüyüp yuvadan ayrılana kadar aynı şekilde burada duracağını aktardı.


Yaklaşık 3-4 gün önce Kumru kuşunun, iş yerlerine yuva yaptığını fark eden Ümit Dursun, "Baktık ki 1 tane yumurta bırakmış cam balkonun üstüne ve bizde nasıl koruruz diye düşünmeye başladık. Cam balkonumuzu hemen iple bağladık, müşteriler açıp kapatmasın diye. Klimamız çalışıyor olmasına rağmen cam balkonumuzu kapatmıyoruz. İkinci gün ikinci yumurtayı bırakınca biz de tamamen mutluluk duyduk. Şuan iyi bir şekilde bakıyoruz, korumaya çalışıyoruz” dedi.


Akşamları cam balkonu kapatmadan iş yerinden ayrıldıklarını aktaran Dursun, “Akşamları iş yerini kapatıyoruz ama cam balkonumuzu kapatmıyoruz. Gece saatlerince hırsızlık olayları da olabilir ama biz bunu göze alarak yuva bozulmasın diye cam balkonu kapatmıyoruz. İnşallah kuşlar sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıkar ve doğal hayatına kavuşur” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma’dan kenevir operasyonu
    1. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    2. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    3. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    4. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    5. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    6. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    7. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    8. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    9. Herkesi ilgilendiriyor!..
    10. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    11. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    12. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    13. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı..
    14. Kapalıçarşı'da altın
    15. Üreticilere süt sağma makinesi
    16. Başkan Yanmaz’dan Özlü’ye ve ekibine..
    17. Muradiye MYO’da ‘15 Temmuz’ konulu..
    18. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    19. Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri..
    20. 1 ton 200 kiloluk ’Paşa’ isimli dana..
    21. Osmaneli üretim kapasitesini arttırıyor
    22. Boris Johnson'dan Avam Kamarasına ilk..
    23. Cübbeli Ahmet Hoca sert çıktı: Şimdi..
    24. BTK Akademi geleceğin yazılımcılarını..
    25. Şuhut’ta sıcak asfalt çalışmaları
    26. Diyarbakır’da yetenek taraması yapıldı
    27. "Hürmüz Boğazı'ndaki durum endişe..
    28. Sokak köpekleri 12 koyunu telef etti
    29. Tunus Meclis Başkanı Nasır geçici..
    30. Baba ve oğulları mal paylaşımı..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı