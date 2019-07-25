Bingöl’de dönercinin davetsiz misafiri ‘Kumru’

Bingöl’de bir dönercinin cam balkonunun penceresine kumru kuşu yuva yaptı, iş yeri sahibi de sahip çıktı.

Kumru kuşu, kent merkezinde İnönü Mahallesi’ndeki 16 yıllık dönerci lokantasının cam balkonuna yuva yaptı. İş yeri sahibi Ümit Dursun da yuva yapıp yumurta bırakan kuşu fark edince koruma altına aldı. Camını hırsızlık olma ihtimaline karşı bile kapatmayan ve iple sabitleyen Dursun, kumrunun yavrularının büyüyüp yuvadan ayrılana kadar aynı şekilde burada duracağını aktardı.

Yaklaşık 3-4 gün önce Kumru kuşunun, iş yerlerine yuva yaptığını fark eden Ümit Dursun, "Baktık ki 1 tane yumurta bırakmış cam balkonun üstüne ve bizde nasıl koruruz diye düşünmeye başladık. Cam balkonumuzu hemen iple bağladık, müşteriler açıp kapatmasın diye. Klimamız çalışıyor olmasına rağmen cam balkonumuzu kapatmıyoruz. İkinci gün ikinci yumurtayı bırakınca biz de tamamen mutluluk duyduk. Şuan iyi bir şekilde bakıyoruz, korumaya çalışıyoruz” dedi.

Akşamları cam balkonu kapatmadan iş yerinden ayrıldıklarını aktaran Dursun, “Akşamları iş yerini kapatıyoruz ama cam balkonumuzu kapatmıyoruz. Gece saatlerince hırsızlık olayları da olabilir ama biz bunu göze alarak yuva bozulmasın diye cam balkonu kapatmıyoruz. İnşallah kuşlar sağlıklı bir şekilde yumurtadan çıkar ve doğal hayatına kavuşur” ifadelerini kullandı.