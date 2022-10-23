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Yerel Bingöl'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
Yerel

Bingöl'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 14:13:00 - 2022-10-23 14:13:40
Bingöl'de devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen sebze yüklü tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile tırdaki bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iki kişi sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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