Bingöl depremin'de hasar var mı? Bingöl'de depremde hayatını kaybeden, yaralı oldu mu? soruları peşpeşe merak ediliyor. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Erzincan'da da hissedildi. Kandilli depremin büyüklüğü 5,3 belirtti. Peki, Bingöl depreminde hasar veya kayıp oldu mu?

Bingöl'de depremde hasar, can kaybı var mı?

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD yaptığı açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."