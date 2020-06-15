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Gündem

Bingöl'de cenaze esnasında deprem oldu

Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depremde Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan korucu Cengiz Pullu'nun cenaze namazı öncesinde de 5.6'lık deprem yaşandı. Sarsıntı esnasında cenazeye gelenler tekbirler getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:40:00 - 2020-06-15 14:20:15

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde ise 5.6'lık deprem yaşandı. Sarsıntı sırasında cenazede bulunanlar tekbirler getirdi.

 

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