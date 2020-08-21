Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi Kovid-19'dan öldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Bingöl nüfusu ölçeğinde Kovid-19'a bağlı bu ölüm oranı ciddi bir rakam." dedi.

Vali Ekinci, Özel İdare Sekreterliği yerleşkesinde bir araya geldiği gazetecilere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için İl Salgın Denetim Merkezi'ni kurduklarını ve bu merkezin altında mahalle denetim ekiplerini oluşturduklarını belirten Ekinci, "Bu mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, çalışanları, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, muhtarlarımız, apartman yöneticileri, site yöneticileri gibi birimler var." bilgisini paylaştı.

- "Konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak"

Düğün konvoylarına kısıtlama getirildiğini ifade eden Ekinci, salgının en az kayıpla atlatılması için vatandaşların daha hassas davranmalarını istedi.

Vatandaşları mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemek verilmesi yasaklandı. Toplu yemeklerle birlikte ne yazık ki maskeler açılıyor ve uzunca bir süre maskesiz, yakın bir mesafe temas oluşuyor. Dolayısıyla köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemeği kaldırdık. Yine düğünler sonrası bir konvoy oluşuyor. Bu konvoylarda hem yüksek sesle müzik dinlenmesi hem araç içinde tedbirsiz yakın temas hem de şehrin belirli merkezlerinde durup halay çekilmesi vardı, bunların hepsini yasakladık. Bundan sonra konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak."

Salgından en çok 65 yaş ve üzeri vatandaşların etkilendiğini, bunun da kendilerini üzdüğünü vurgulayan Ekinci, hiç kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemediklerini dile getirdi.

Ekinci, şöyle devam etti:

"Bingöl'de çıkan toplam vakaların içinde ne yazık ki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın oranı yüzde 23 ve bu bizi çok ciddi anlamda üzüyor. Çünkü bu yaş gruplarında başka hastalıkların olmasından dolayı koronavirüs bulaşması halinde diğer hastalıkları da tetikliyor ve ne yazık ki ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Kovid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum bu rakamı."