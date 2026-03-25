Bingöl'de bir öğrenci okula kar spreyi getirdi: 30 öğrenci hastanelik oldu

Bingöl’de Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında yaşanan olayda, bir öğrencinin yanında getirdiği kar spreyini sınıfta kullanması paniğe yol açtı. Spreyden yayılan gaz kısa sürede sınıfa yayılırken, öğrencilerde çeşitli sağlık şikayetleri görüldü.

30 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bazı öğrencilerde nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıktı. Okul yönetimi ve öğretmenler duruma hızla müdahale ederek öğrencileri güvenli alana tahliye etti ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından 30 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan öğrencilerin tüm tetkik ve tedavilerinin tamamlandığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbir öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.