Bingöl’de bazı öğrenciler mezuniyet fotoğrafı geldi

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle memleketlerine giden ve uzaktan eğitim alarak mezun olan öğrencilerinden bazıları, mezuniyet fotoğrafı çektirmek için aileleriyle birlikte Bingöl Üniversitesi kampüsüne geldi.

Covid-19 nedeniyle ülke genelinde eğitim ve öğretimin tatil edilmesiyle, öğrenciler memleketlerine gönderilmişti.Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Reyhan Karaaslan ile Gülseher Keskin, aileleriyle birlikte şehir dışından kampüse gelerek mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Cübbelerini giyip mezuniyet fotoğrafı çeken öğrencileri gören Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, uzun zamandır kampüste öğrenci görmeye hasret kaldıklarını söyledi.

Rektör Çapak, “Pandemi süreci bizleri de öğrencilerimizi de olumsuz etkiledi. Üniversiteler, öğrencileri ile güzel olur. Onlarsız kampüsün tadı tuzu yok. İnşallah en kısa sürede bu salgın atlatılır, yeniden öğrencilerimize kavuşuruz. Öğrencilerimizden devletimizin yaptığı uyarılara uyarak sağlıklı kalmalarını istiyorum. Mezun öğrencilerimize ömür boyu başarı diliyorum. Eğitim hayatlarına devam edecek öğrencilerimizi de en kısa sürede kampüsümüzde görmeyi temenni ediyorum” dedi.

Uzun bir aradan sonra okudukları Bingöl Üniversitesi’ne gelmenin mutluluğu içerisinde olan öğrenciler ise üniversiteyi özlediklerini ve kampüste gezerek hasret giderdiklerini belirtti.