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Bingöl’de "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 17:46
Bingöl’de "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı

Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda Vali Kadir Ekinci,İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün geniş kapsamlı bir hazırlık yaptığını aktardı.


Yapılan çalışmaların sadece il düzeyinde olmadığını anımsatan Vali Ekinci," Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında entegre bir çalışma olacaktır. Bunun yanında, inşallah yakın bir zamanda geniş kapsamlı bir tatbikat icra edeceğiz. Bu çerçevede eksiklerimizi ve varsa koordinasyon ile ilgili sorunlarımızı göreceğiz. Tabi bunu ildeki bir tatbikat ile sınırlı tutmayacağız. İlçeler bazında da tatbikatlarımız olacaktır. Ayrıca, tatbikatlarımız sadece deprem merkezli olmayacak aynı zamanda umumi hayata müessir tüm afetleri içeriyor olacaktır. Böylece bir yandan afet müdahale ekiplerimiz daha tecrübeli ve zinde olacaklar, diğer yandan bizler de en az hasar ve kayıpla bu süreçleri atlatmış olacağız. Bunun için öncelikle konuyla ilgili bilince sahip olmalıyız ve hep birlikte gayret etmeliyiz. Özellikle depremsellik açısından riskli bir alanda yaşamanın gereklerini yerine getirmek ve tedbirlerimizi sürekli güncellemek durumundayız"dedi.


AFAD Müdürlüğü’nün büyük bir özveri ve hassasiyetönemli çalışmalar yaptığına vurgu yapan Ekinci, diğer kurumların da üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri durumunda iyi bir koordinasyonla daha güzel sonuçlar alınacağını kaydetti.


Afet ve acil durumlarla ilgili tedbirlerin sadece AFAD’ın ya da Valiliğin göreviolmadığının altını çizen Ekinci,"Bütün kurumların afet ve acil durum konularına hassasiyetle yaklaşmaları gerekmektedir. Yarınlarda her birimizi ve tüm idareyi sıkıntılara sokacak gelişmeleri yaşamadan önce zamanında, hassasiyetle, belli bir bilinç düzeyi ile ve el ele hazırlıklarımızı tamamlamalıyız"ifadelerini kullandı.


Daha sonra toplantıda İlAFAD Müdürü M.Emin Boğatekin,koordinasyon kuruluna sunum yapıp detaylı bilgi verdi.


Toplantıya Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BingölÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, İlçe Kaymakamları, İl Afet ve Acil Durum Müdürü M.Emin Boğatekin, kurum müdürleri ve STK temsicileri katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:46
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