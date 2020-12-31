Bingöl’de 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Bingöl'de terör operasyonunda, 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine "Yıldırım-9 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, arazi aramasında toprağa gömülü 3 ayrı 20 kilogramlık teneke kutu içerisinde toplam 60 kilogram el yapımı patlayıcı, 3 elektrikli fünye, 1 metre infilaklı fitil, 3 metre elektrik kablosu ile hazırlanmış, parça tesiri için kaya ve taşlarla desteklenmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Operasyon bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.