Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni deprem!
Bingöl'de 5,6 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.
Bingöl'de dün yaşanan 5,7'lik depremin ardından bugün de 5,6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı oldu.
AFAD, Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Dün 5,7 ile sallandı bir korucu şehit oldu
Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.