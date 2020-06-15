  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde yeni deprem!

Bingöl'de 5,6 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:00:00 - 2020-06-15 10:57:28

Bingöl'de dün yaşanan 5,7'lik depremin ardından bugün de 5,6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı oldu.

AFAD, Karlıova ilçesinde saat 09.51’de 5,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Dün 5,7 ile sallandı bir korucu şehit oldu

Bingöl Valiliğinden, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde göçük altında kalan güvenlik korucusunun kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, şehit güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halim

Haksızlık zulüm adaletsizlik yalan hıyanet zirvede, ayaklar baş başlar ayak oldu,, acaba bu tür tabii afetler Ikazi Ilahi olmasın sayın köşşe yazarlarimiz ne zaman konuya el atacak
  • Yanıtla
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı