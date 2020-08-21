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Aktüel Bingöl'de 251 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de 251 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 17:11:15 -
Bingöl'de 251 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 251 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin kırsalında yüklü miktarda yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda kurutulmaya bırakılmış vaziyette 251 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


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