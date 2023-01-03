Bingöl’de 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 24 kilo toz esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl il jandarma komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında 01 Ocak 2023 günü icra edilen faaliyette şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama sonucunda 24.1 kilogram toz esrar ve 1 adet elek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.” İfadeleri kaydedildi. (İLKHA)