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Yerel Bingöl’de 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Bingöl’de 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 24 kilo toz esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:46:00 -
Bingöl’de 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl il jandarma komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Genç İlçesi kırsalında 01 Ocak 2023 günü icra edilen faaliyette şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arama sonucunda 24.1 kilogram toz esrar ve 1 adet elek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.” İfadeleri kaydedildi. (İLKHA)

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