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Bingöl’de 220 kişi istihdam edilecek

Bingöl’de TYP kapsamında 220 kişi istihdam edilecek.

22 Şubat 2019 Cuma 17:00
Bingöl’de 220 kişi istihdam edilecek

Bingöl’de TYP kapsamında 220 kişi istihdam edilecek.


Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 220 kişinin Genç Kaymakamlığı, Karlıova ve Adaklı belediyelerinde geçici süreliğine istihdam edileceğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, “Belirtilen kurum ve kuruluşlar işbirliğinde toplam 220 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan TYP için katılımcı başvuruları 25 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Genç Kaymakamlığı100,Karlıova Belediye Başkanlığı 100 ve Adaklı Belediye Başkanlığı’nda ise 20 kişi istihdam edilecektir” denildi.


Başvuruların İşkur İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağı belirtilirken, tüm programların 12 Mart 2019 tarihinde başlayacağı, 06 Eylül 2019 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:00
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