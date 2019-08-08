Bingöl’de 20 bin çocuk Kur’an kursu eğitimi aldı

Bingöl’de 20 bin çocuk, yaz tatilinde Kur’an kursu eğitimi aldı.

Bingöl’de Yaz Kur’an kurslarıbugün itibariyle sona erdi. Camileri renklendiren çocuklariçin bugün kapanış programı düzenlendi.Merkez Ulu Cami’de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 2 bin çocuğun katıldığı programda öğrencilerden biri Kur’an-ı Kerim, ezan ve sala okundu.

Kurslarla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Muharrem Genç, "20 bine yakın çocuklarımızı cami ve Kur’an kurslarımızda misafir ettik. Sevinçliyiz, camilerimizi tanıdılar ve hemen bayramı idrak edecekler. Yaklaşık 800 din görevlisi kuran kursların görev aldı. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sınavla yetişkinleri ve liyakatlıları almaya çalıştık, çok güzel bir dönem geçirdik” dedi.

Kursa katılan çocuklardan İbrahim Ataş ise Kur’an veduaları öğrendiklerini aktardı.

Müftü Genç’in yanı sıraİl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile 2 bin öğrenci ve velilerinin katıldığı program sonunca çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.