Bingöl’de 2 vaka tespit edildi, mezra karantina altına alındı

Şehir dışından Bingöl’de bir mezraya gelen 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, mezra karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan özel araçlarıyla Erzincan, Tunceli, Pülümür ve Nazmiye güzergahını kullanarak Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü Dikilitaş mezrasına gelen 2 kişinin rahatsızlanmaları üzerine hastaneye götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Yayladere Kaymakamlığı tarafından Dikilitaş mezrası Kutumustafa küme evlerinin 16 Haziran 2020 tarihine kadar 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Mezraya giriş çıkışları yasaklanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kontrolün sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışma ile de 20 kişinin mezrada ev karantinasına alındığı, daha önce sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.