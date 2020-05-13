  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de 2 ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bingöl’de meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:34:01 -
Bingöl’de 2 ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bingöl’de meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.


İlk kaza Karlıova ilçesinde Kıraçtepe köyü Seyrana mezrası mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 AD 878 plakalı cip kontrolden çıkıp devrildi. Kazada araçta bulunan Yunus Ö. (32) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavileri sonrası Bingöl’e sevk edildi.


Diğer bir kaza ise Genç ilçesi Diyarbakır karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AP 533 plakalı pikap ile 33 SM 434 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı