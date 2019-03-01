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Bingöl’de 178 köy yolu ulaşıma açıldı, 103’ünde çalışma sürüyor

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 178’i açıldı, kapalı olan 103’ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

01 Mart 2019 Cuma 14:07
Bingöl’de 178 köy yolu ulaşıma açıldı, 103’ünde çalışma sürüyor

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 178’i açıldı, kapalı olan 103’ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yoluulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında ilk 24 saatte 178köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle kapalı bulunan 103köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:07
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