  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bingöl'de 13 köye ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Bingöl'de 13 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:50:00 -
Bingöl'de 13 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinin bazı noktalarında etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle kent genelinde 13 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Karlıova ilçesinde de bir hafta süren yağışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken karlar düşmeye başladı. İlçede, bir iş yerinin çatısında biriken karların düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum
Gündem

Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum

Nevşin Mengü, Youtube yayınında kullandığı ifadelerle sosyal medyada 'bu kadın acilen bir psikiyatriste tedavi olmalı' yorumlarına neden old..
Fatih Altaylı 'Kabe fotoğrafı' provokasyonuna sahip çıktı
Gündem

Fatih Altaylı 'Kabe fotoğrafı' provokasyonuna sahip çıktı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmesine Fatih Altaylı'dan destek geldi.
AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki!
Gündem

AGD'li gençlerden Kabe'ye yapılan saldırıya sert tepki! "Gul lillezîne keferû..."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yapılan alçak hakarete sert tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beyazıt Meydanı'nda eylem düzen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay