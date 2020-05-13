Bingöl ve Siirt'te 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıkmanın sevincini yaşadı

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Bingöl'de, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkmanın sevincini yaşadı.

Aileleriyle parklara koşan çocuklar, oyun gruplarında doyasıya oynadı.

Ailelerinin Bingöl Kent Parkı'na getirdiği çocuklar, bisiklet ve patenleriyle oynadı. Sosyal mesafe kuralına uyan aileler, çocukların parkta eğlendiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Parktaki annelerden Seda Keskin, çocuklarını dışarı çıkarmadığını söyledi.

Çocuklu ailelerin daha dikkatli olduğunu ifade eden Keskin, herkesin kurallara uyması gerektiğini belirtti.

Uzun bir aradan sonra annesi ve babasıyla dışarı çıkan 3 yaşındaki Asya Keskin ise, evde oyuncaklarıyla oynadığını, ancak parkta oynamayı da çok özlediğini söyledi.



14 yaşındaki Merih Eray, 4 saatlik izni en güzel şekilde değerlendirmek için dışarı çıktığını ifade etti.

- Siirt

Siirt'te de 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Kentte saat 11.00'den itibaren bisiklet, paten ve oyuncaklarını alan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uyarak dışarıya akın etti.

Bazı vatandaşların maske taktıkları, takmayanların ise sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlenirken çocuklar, arkadaşlarıyla oynadı, güneşli günün keyfini çıkardı.

Çocuklarını dışarıya çıkaran Melih Kuncan, pandemi nedeniyle çocukların evde sıkıldıklarını söyledi.

Uzun bir aradan sonra çocukların dışarıya çıkma fırsatı elde ettiğini dile getiren Kuncan, şunları kaydetti:

"Çocukların belirli saatlerde dışarıya çıkıp oyun oynamalarına imkan tanınması güzel oldu. İnşallah pandeminin bitmesiyle eski güzel günlere dönmeyi umut ediyoruz. Çocuklarımız, belli yaş grubunun dışarıya çıkacağı bugünü ve saati sabırsızlıkla bekliyordu. Biz de kendilerine yetkililerin bize haber vereceğini, güzel kıyafetlerimizle bayramlıkları giyerek sokağa çıkacağımızı söyledik. Bugün de çocuklarla birlikte güzel ve keyifli bir gün geçirdik."

Özlem Furat Eryeşil de park ve bahçelerde oynamayı çok seven oğlunu dışarıya çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

"Uzun bir karantina sürecinden sonra eşim ve oğlumla bahçeye indik. Oğlum bahçeyi, yeşil alanı ve sokağı çok özlemişti. Bugün karantinadan sonra bir süreliğine de olsa sokakta keyifli vakit geçirdik." ifadelerini kullanan Özyeşil, sosyal mesafeye dikkat ederek yürüyüş yaptıklarını bildirdi.

Çocuklardan 11 yaşındaki Elif Zişan Sincar da (11) dışarıya çıkacakları saati heyecanla beklediklerini dile getirerek, "Çok mutluyum, heyecanlandım biraz. Okulu da özledim. İnşallah koronavirüs biter de her zaman bahçeye çıkıp oyun oynarız." dedi.

6 yaşındaki İsa Yüksel Kuncan da anne, baba ve kardeşleriyle dışarıya çıktıklarını aktararak, "Bugün saatin gelmesiyle kendimizi dışarıya attık. Oyun oynadım, yemek yedim, arkadaşlarımı gördüm, onları çok özlemiştim. Hem birlikte gezdik hem mesafeye dikkat ederek sohbet ettik." diye konuştu.