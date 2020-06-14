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Bingöl Valiliği: 7 kişi göçük altından kurtarıldı

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:30:00 - 2020-06-14 19:39:38
Bingöl Valiliği: 7 kişi göçük altından kurtarıldı

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

Vali Ekinci, Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 evde çökme olduğunu, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

"Taş duvarlı evler tamamen yıkıldı"

CNN Türk yayınına bağlanan Kaynarpınar köyü muhtarı Özbey Abaylı "Köyümüzdeki taş duvarlı evler tamamen yıkıldı" dedi. Abaylı, köydeki bir kişinin de yaralı olduğu bilgisini verdi.

7 kişi göçük altından kurtarıldı

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı.

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilik, "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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