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Bingöl Üniversitesi’nde 3. Kitap Fuarı açıldı

Bingöl Üniversitesi’nde 120 yayın evinin yer aldığı "3.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:10
Bingöl Üniversitesi’nde 3. Kitap Fuarı açıldı

Bingöl Üniversitesi’nde 120 yayın evinin yer aldığı "3. Geleneksel Kitap Fuarı" kitapseverler için kapılarını açtı.


Bingöl Üniversitesi tarafından 3. Geleneksel Kitap Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’ndeaçıldı. Açılışa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 30 Nisan’a kadar açık kalacak olan fuarda panel ve farklı yazarların imza günleri de olacağı belirtildi.


Fuarın 3’üncüsünün düzenlendiğini anımsatan Vali Kadir Ekinci, “Sadece gençlerimizin değil aynı zamanda Bingöl’ümüzün toplumsal anlamda çok değişik kesimlerine hitap eden kitaplar mevcut. Ümit ediyorum ki, bu kaynaklar Bingöl’ümüzün kültür hayatına yeni bir pencere açacak ve inşallahburadan faydalanan kardeşlerimizle birlikte hayalini kurduğumuz, daha önce yaşamımızdan ayırmadığımız medeniyetimize ayrı bir pencere açacaktır" dedi.


Fuarda 120’nin üzerinde yayın evine ait kitapların olduğunuaktaran Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ise, "Öğrencilerin arzuladığı her türlü kitapları bulma imkanı var. Öğrenci dediğimizde sadece üniversite değil ilkokul ve lise öğrencileri için de var. Bu tür faaliyetlerin üniversitemize, ilimize güç kattığını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da gelenek haline gelen kitap günleri faaliyetlerimiz devam edecek. Sadece kitap fuarı değil, yazarların ve imza günlerinin de olduğu bir etkinlik" ifadelerini kullandı.


Rektör Çapak ayrıca, fuarın vatandaşlara da açık olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:10
  1. kitap
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