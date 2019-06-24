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Bingöl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Bingöl Üniversitesi personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Bingöl Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:15
Bingöl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Bingöl Üniversitesi personel alımları ne zaman? Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Bingöl Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor. Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:15
  1. Bingöl Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019
  2. Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019
  3. Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

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