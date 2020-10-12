Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70'ten 25'e indirdi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi, yüzde 70 olan öğrencilerin canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 25'e düşürdü.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yeni dönemin 5 Ekim itibarıyla uzaktan eğitim ile başladığını anımsattı.

Çapak, öğrencilerle yüz yüze eğitim yapmak istediklerini ancak salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaptığımız değerlendirmelerde, bu süreçte yurtlarda öğrencilerin çok sağlıklı kalamayacakları, en azından şartların iyi sağlanamayacağı fikri ortaya çıktı. Sağlık alanlarıyla ilgili sağlık müdürlüğüyle iş birliği yaptık. Bu süreçte öğrencilere staj imkanlarının riskli olabileceği kanaati ifade edildi. Ondan dolayı uzaktan eğitim kararı almak zorunda kaldık. Çok isteyerek yaptığımız bir şey değil."

- Online eğitime 150 öğrenci katıldı

Kendisinin de öğrencileriyle canlı ders yaptığını hatırlatan Çapak, şunları kaydetti: