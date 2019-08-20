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Bingöl Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bingöl Üniversitesi Besyo kayıtları

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavları ne zaman? Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar e devlet üzerinden üniversite kayıtlarını yapmakta. Üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) başvuruları, sınav tarihleri ve Besyo kayıtları merakla araştırılıyor. Bingöl Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bingöl Üniversitesi Besyo kayıtları araştırılıyor. Bingöl Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav tarihi 05- 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

20 Ağustos 2019 Salı 08:49
Bingöl Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bingöl Üniversitesi Besyo kayıtları

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar e devlet üzerinden üniversite kayıtlarını yapmakta. Üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) başvuruları, sınav tarihleri ve Besyo kayıtları merakla araştırılıyor. Bingöl Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bingöl Üniversitesi Besyo kayıtları araştırılıyor. Bingöl Üniversitesi Besyo özel yetenek sınav tarihi 05- 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzuna Buradan Ulaşabilirsiniz Kontenjan, ön-kayıt ve özel yetenek sınavına ilişkin önemli tarihler, başvuru koşulları ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bingöl Üniversitesi Besyo sınavı istenen belgeler

1. Başvuru formu (web adresi http://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu),

2. Sağlık raporu; herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır.

3. Spor alan / kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı),

4. Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların 2015 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) veya noterden tasdikli sureti,

5. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını gösteren “engelli sağlık kurulu raporu” getireceklerdir.

6.  En  az  lise  diploması  fotokopisi  (noter  ya  da  mezun  olduğu  okul  müdürlüğü tarafından onaylı),

7. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9. 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) belgesi fotokopisi,

*Adaylar, istenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kontrol memuruna teslim edeceklerdir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 08:49
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