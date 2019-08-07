Bingöl Üniversitesi 8 doçent profesör öğretim Üyesi alıyor! Peki akademik personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Bingöl Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 8 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik, Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri Eczane Hizmetleri olmak üzere 8 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 06 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

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