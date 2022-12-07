Bingöl Üniversitesi 20 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bingöl Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ



Duyuru Başlama Tarihi : 06.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 20.12.2022 mesai bitimine kadar

Ön Değerlendirme Tarihi : 26.12.2022

Sınav Giriş Tarihi : 29.12.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.01.2023

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi : Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad.

No:1 Merkez/Bingöl

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.bingol.edu.tr

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