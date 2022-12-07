Bingöl Üniversitesi 20 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 20 araştırma-öğretim görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bingöl Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi : 06.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 20.12.2022 mesai bitimine kadar
Ön Değerlendirme Tarihi : 26.12.2022
Sınav Giriş Tarihi : 29.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.01.2023
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı / Selahaddin-i Eyyubi Mah. Üniversite Cad.
No:1 Merkez/Bingöl
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.bingol.edu.tr
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