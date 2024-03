Bingöl resmi olmayan sonuçlara AK Parti'de!

Arıkan, ilk konuşmasında, “Bu dönem inşallah göreceksiniz hiç zaman kaybetmeden planlamamızı yaparken bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin belediye başkan adayı ve mevcut başkan Erdal Arıkan yüzde 35,18 oranında oy alarak seçimi kazandı. Sandıkların yüzde 97'sinin açılmasından sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, istişareyi ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

Arıkan, şunları söyledi:

“İstişareyi hep öne alacağız. İstişare yapan insan hiçbir zaman kaybetmez. Kolay kolay yanlış yapmaz. Yarın yanlış yapsa bile minimuma indirir. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere biz hem genel merkezimizle, milletvekillerimizle ve bütün teşkilatlarımızla aynı hassasiyeti ortaya koyacağız. Yine sizlerle birlikte bu memleketi yöneteceğiz. Şunu çok net söylüyorum; bizim birinci dönem çok ciddi bir heyecanımız vardı. Sizlerin bugün bize verdiği bu önemli sorumluluk gereği heyecanımızı inşallah artırarak sahada olacağız. Bu dönem inşallah göreceksiniz hiç zaman kaybetmeden planlamamızı yaparken bu şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacağız. Bize ne yakışır, şu an bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımızın, her bir hemşehrimizin, bu memleketin her bir insanının 50 yıl sonrasında da, 100 yıl sonrasında da gelecek nesillere Bingöl’ü emanet edeceğiz”