Bingöl depremi Erzurum’da da hasara neden oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem Erzurum’un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17.24’te 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Erzurum’da da hasara neden oldu. Çat ilçesi Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır, Darabi, Mollaömer Mahalleleri ve Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı köyü Yemişli mezrasındaki evlerde hasarlar oluştu. Çat ilçesi Darabi mezrasında kafasına taş düşen bir vatandaş ise yaralandı. Depremin ardından bölgeye 100 çadır gönderildi, 10 köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kızılay bölgeye 2 öncü araç, 1 ikram aracı ve 500 kumanya ulaştırdı. Evleri hasar gören vatandaşlar güvenli bölgelere sevk ediliyor.

Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş de bölgede incelemelerde bulunmak üzere Çat ilçesine hareket etti.