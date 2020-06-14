  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl depremi Erzurum’da da hasara neden oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem Erzurum’un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:36:50 -
Bingöl depremi Erzurum’da da hasara neden oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem Erzurum’un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17.24’te 5.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Erzurum’da da hasara neden oldu. Çat ilçesi Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır, Darabi, Mollaömer Mahalleleri ve Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı köyü Yemişli mezrasındaki evlerde hasarlar oluştu. Çat ilçesi Darabi mezrasında kafasına taş düşen bir vatandaş ise yaralandı. Depremin ardından bölgeye 100 çadır gönderildi, 10 köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kızılay bölgeye 2 öncü araç, 1 ikram aracı ve 500 kumanya ulaştırdı. Evleri hasar gören vatandaşlar güvenli bölgelere sevk ediliyor.



Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş de bölgede incelemelerde bulunmak üzere Çat ilçesine hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...
Gündem

Birilerinin uykularını kaçıracak analiz: Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse...

Türkiye'nin Libya'daki başarısı dünyada yankılanmaya devam ediyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin hazırlanan analizde "Türk Silahlı Kuvve..
Vatandaşlar İmamoğlu'nun Haliç açıklamasına isyan etti:
Gündem

Vatandaşlar İmamoğlu'nun Haliç açıklamasına isyan etti: "16 milyon İstanbullu yüzüne tükürse..."

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da adeta çevre katliamı yaptı. Rengi ..
Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar
Gündem

Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık hare..
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı