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Oruç Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati
Oruç

Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati

Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın 1.günü camilere akın edecek olanlar ise 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? Bingöl ezan saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-25 14:28:00 -
Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati

Mübarek ramazan ayının ardından 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde bayram idrak edilecek. Bayram namazı kılacak olanlar ise hangi ilde saat kaçta bayram namazının kaçta kılınacağını araştırıyor.

Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati

Bingöl Merkez'de bayram namazı saat 05.51'de kılınacak.

Karlıova bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bingöl Karlıova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.48'de kılınacak.

Kiğı bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bingöl Kiğı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.21'de kılınacak.

Solhan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bingöl Solhan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.49'da kılınacak.

Yayladere bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bingöl Yayladere'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.

Yedisu bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022

Bingöl Yedisu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.

Bingöl imsak vakitleri sahur iftar | 2022 imsakiye Bingöl
Bingöl imsak vakitleri sahur iftar | 2022 imsakiye Bingöl

Oruç

Bingöl imsak vakitleri sahur iftar | 2022 imsakiye Bingöl

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