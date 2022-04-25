Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati
Ramazan bayramı 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın 1.günü camilere akın edecek olanlar ise 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta? Bingöl ezan saatleri:
Mübarek ramazan ayının ardından 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde bayram idrak edilecek. Bayram namazı kılacak olanlar ise hangi ilde saat kaçta bayram namazının kaçta kılınacağını araştırıyor.
Bingöl bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs | Bingöl il ilçeler bayram namazı saati
Bingöl Merkez'de bayram namazı saat 05.51'de kılınacak.
Karlıova bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bingöl Karlıova'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.48'de kılınacak.
Kiğı bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bingöl Kiğı'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.21'de kılınacak.
Solhan bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bingöl Solhan'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı 05.49'da kılınacak.
Yayladere bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bingöl Yayladere'de 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.52'de kılınacak.
Yedisu bayram namazı saat kaçta 2 Mayıs 2022
Bingöl Yedisu'da 2 Mayıs Pazartesi sabahı bayram namazı saat 05.50'de kılınacak.