Bingöl 4 şiddetinde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelirken Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada işe "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Sancaklı köyü olan 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin” denildi. Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Diyarbakır’da da hissedilen depremin büyüklüğünü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal paylaşım sitelerinden dile getirdi.