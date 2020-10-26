  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bingöl 4 şiddetinde depremle sallandı
Yerel

Bingöl 4 şiddetinde depremle sallandı

Bingöl şehir merkezinde dün 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:41:00 -
Bingöl 4 şiddetinde depremle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, şehir merkezinde saat 12.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelirken Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada işe "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü merkez Sancaklı köyü olan 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten muhafaza etsin” denildi. Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Diyarbakır’da da hissedilen depremin büyüklüğünü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.1 olarak açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal paylaşım sitelerinden dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Gürsel Tekin CHP'deki gerçeği açıkladı
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin CHP'deki gerçeği açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan anketlerde CHP'nin oy kaybı yaşadığı gerçeğini açıklayarak “Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seç..
Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama
Spor

Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Toplantının ardından Fatih Terim, "Her şey yolunda" paylaşımında bulu..
'Altın rekor kırdı ama...' Yatırımcılar dikkat!
Ekonomi

'Altın rekor kırdı ama...' Yatırımcılar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısına gümüş için önemli tavsiyelerde bulundu.

Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay