Binard kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Binard kavurması tarifi
Batman yöresinin meşhur yemeklerinden birisi.
Batman yöresinin meşhur yemeklerinden birisi. Şalgam turbu yani binard ile hazırlanan kavurma, doyurucu olmasının yanında çok sağlıklı bir yemektir.
Malzemeler
500 gr şalgam turpu (binard)
50 gr (1 adet) kuru soğan
50 gr tereyağı veya sıvıyağı
Pul biber
Tuz
Yapılışı
Şalgamlar temizlenip soyulduktan sonra ince ince kuşbaşı şeklinde doğranır.
• Pişirme tavasına sıvıyağ alınır ve soğanlar ince ince doğranıp eklenir.
• Soğanlar kavrulunca doğranmış şalgamlar da eklenir.
• Tüm malzemeler birlikte tekrar kavrulur.
• Pul biber ve tuz ilave edildikten sonra servis edilir.