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Kadın - Aile Binard kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Binard kavurması tarifi
Kadın - Aile

Binard kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Binard kavurması tarifi

Batman yöresinin meşhur yemeklerinden birisi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:48:00 -
Binard kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay Binard kavurması tarifi

Batman yöresinin meşhur yemeklerinden birisi. Şalgam turbu yani binard ile hazırlanan kavurma, doyurucu olmasının yanında çok sağlıklı bir yemektir. 

Malzemeler

500 gr şalgam turpu (binard)

50 gr (1 adet) kuru soğan

50 gr tereyağı veya sıvıyağı

Pul biber

Tuz

Yapılışı

 Şalgamlar temizlenip soyulduktan sonra ince ince kuşbaşı şeklinde doğranır.

• Pişirme tavasına sıvıyağ alınır ve soğanlar ince ince doğranıp eklenir.

• Soğanlar kavrulunca doğranmış şalgamlar da eklenir.

• Tüm malzemeler birlikte tekrar kavrulur.

• Pul biber ve tuz ilave edildikten sonra servis edilir.

 

 

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