Binance'den 1 milyar dolarlık sigorta!
Binance, kullanıcılarına yönelik bilgisayar korsanlarının saldırılarına karşı sigorta fonu oluşturdu.
Dünyanın en büyük kriptopara Borsalarından Binance Holdings, kriptopara işlem platformlarının bilgisayar korsanlarının saldırılarına uğramalarına, ele geçirilmelerine karşı 1 milyar dolar büyüklüğünde sigorta fonu oluşturdu.
Binance, siber saldırılar konusunda kullanıcıların endişelerini giderme çabaları çerçevesinde güvence olarak bir kenara ayırdığı acil durum
Binance CEO'su Changpeng Zhao yaptığı bilgilehndirmede, "Binance olarak her zaman kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledik ve bugün Binance Güvenli Varlık Fonu kullanıcıların siber saldırılar gibi istenmeyen oyalyara karşı etkin şekilde korunmalarını sağlıyon" dedi.