Binali'ye meydan okudu, İmamoğlu lehine çekildi! Cep telefonları yine çalışmadı

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İstanbul'da dün meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası panik havasının atlatılmasının ardından siyasetçilerin geçmişte yaptığı konuşmalar da gündeme gelmeye başladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a meydan okuyan ardından 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu lehine seçimden çekilen Bağımsız Türkiye Partisi adayı Selim Kotil'in depremle ilgili konuşması gündeme geldi.

"Deprem anında cep telefonları çekmeyecek"

Kotil, seçim öncesi katıldığı bir programda İstanbul'da olası bir depremde yaşanabilecek senaryolardan bahsetmişti. Bir deprem anında cep telefonlarının baz istasyonlarının çökeceğini belirten Kotil, Türkiye'nin deprem sonrası haberleşmesini sağlayacak hiçbir hazırlığının olmadığını söylemişti.

"Bu teknolojiyi Türkiye'de bilen iki üç kişiden biriyim"

Deprem konusunda söz konusu olanın insanların canı olduğunu belirten Kotil, Bu teknolojiyi Türkiye'de bilen birkaç kişiden biri olduğunu iddia etti. 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin adayı İmamoğlu lehine seçimden çekilen Kotil'in İmamoğlu'nun seçilmesi sonrası İBB'de belirli makamlara gelerek vadettiği icraatları yapması bekleniyordu.

Ne Kotil göreve geldi, ne İmamoğlu dediklerini yaptı

İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrası cep telefonlarının kullanılamaz hale gelmesi sonrası, Kotil'in bu videosu sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından kendi lehine seçimden çekilen Kotil'e İBB'de herhangi bir görev vermedi. Dün yaşanan deprem sonrası ortaya çıktı ki ne Kotil deprem için dediklerini yapabildi, ne de İmamoğlu beklenen İstanbul depremi için herhangi bir hazırlık yaptı.